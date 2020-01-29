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  • 30.01.2020 09:14
  • Son Güncelleme: 30.01.2020 09:14

30 Ocak mahkumlara af için kritik gün! Hangi suçlara af gelecek? Af ve ceza infaz indirimi haberleri son durum nedir?

Mahkumlara af olarak bilinen infaz düzenlemesi için kritik yeni toplantı yapılacak. Erdoğan, 60 vekil ile infaz düzenlemesi üzerinde görüşecek. 30 Ocak 2020 Perşembe günü yapılacak toplantıya 60 vekilin katılacağı öğrenildi. 60 'ar kişilik grup halinde yapılacak toplantılarda ve dünya gündemine ilişkin gelişmeler değerlendirilecek. Fikir alış verişi yapılacak. Başkan 'a sunulan ve kısa bir süre içerisinde Meclis gündemine gelmesi beklenen düzenleme ile cezasızlık algısı ortadan kaldırılacak. 1 ay hapis cezası bile alan birisi belirli bir süre cezaevinde kalacak. İşte 30 Ocak af ve ceza infaz indirimi haberleri son durum...

Af için son dakika gelişmesi: Kritik tarih belli oldu

Af için son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda af bekleyen binlerce kişi af yasası haberlerini yakından takip ediyor. Mahkumlara af olarak bilinen infaz düzenlemesi için geri sayım devam ederken bir açıklama daha geldi. Yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hafta milletvekilleri ile bir görüşme gerçekleştireceğine yer verildi. Başkan Erdoğan'ın, 60 vekil ile yapacağı toplantıda infaz düzenlemesini masaya yatıracağı , milletvekillerinden gelecek talepleri değerlendireceği öğrenildi. Geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada ise infaz düzenlemesi dışında bırakılan suçların listesi açıklanmıştı

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