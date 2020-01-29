30 Ocak mahkumlara af için kritik gün! Hangi suçlara af gelecek? Af ve ceza infaz indirimi haberleri son durum nedir?

Af için son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda af bekleyen binlerce kişi af yasası haberlerini yakından takip ediyor. Mahkumlara af olarak bilinen infaz düzenlemesi için geri sayım devam ederken bir açıklama daha geldi. Yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hafta milletvekilleri ile bir görüşme gerçekleştireceğine yer verildi. Başkan Erdoğan'ın, 60 vekil ile yapacağı toplantıda infaz düzenlemesini masaya yatıracağı , milletvekillerinden gelecek talepleri değerlendireceği öğrenildi. Geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada ise infaz düzenlemesi dışında bırakılan suçların listesi açıklanmıştı

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