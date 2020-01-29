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  • Son Güncelleme: 29.01.2020 20:32

'ta yuvalanan /'lı lerden 'e füzeli saldırı!

'de ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü /'lı ler, 'yla kurtarılan ilçe merkezine saldırı düzenledi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 sivil yaralandı.

YPG/PKK'lı teröristlerden Afrin'e füzeli saldırı!

'de ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü /'lı ler, 'yla kurtarılan ilçe merkezine saldırı düzenledi.

4 SİVİL YARALANDI
YPG/PKK'lı teröristler, ile arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği boşaltmaları gereken Tel Rıfat ilçesinden, Afrin ilçe merkezini çok namlulu roketatarlarla hedef aldı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 sivil yaralandı.



Zeytin Dalı Harekatı'yla Afrin'den çıkarılan YPG/PKK, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde işgalini sürdürüyor.

TERÖRİSTLER SİVİL YERLEŞİMLERİ HEDEF ALIYOR
Terör örgütü, Afrin ve Azez'de Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) kontrolündeki sivil yerleşimleri sık sık hedef alıyor.

Teröristler, son olarak Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında bulunan Azez ilçe merkezini 6 katyuşa (Sovyet yapımı bir çok namlulu roketatar) füzesiyle hedef almış ve 10 sivil yaralanmıştı.

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