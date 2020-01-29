Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 29.01.2020 16:14
  • Son Güncelleme: 29.01.2020 16:15

Başkanı Şentop'tan 'nin sözde barış planına : Bunun adı uluslararası eşkıyalıktır

Başkanı , 'nin - meselesine yönelik hazırladığı sözde barış planı ile ilgili, "Bunun adı uluslararası eşkıyalıktır" dedi.

Trump'a sert tepki: Bunun adı uluslararası eşkıyalık

Başkanı , Meclis'e gelişinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şentop, 'nin - meselesine yönelik hazırladığı sözde barış planının hatırlatılması üzerine, bu planın bölgede barışı değil, tam aksine çatışmaları körükleyeceği belirtti. İsrail'in işgal altında tuttuğu topraklara sahip olduğu iddialarının, ABD tarafından onaylandığını kaydeden Şentop, "Burada özellikle ABD Başkanı'nın, sanki dünyanın tapusunu elinde tutan bir kişi gibi hareket etmesi, Suriye toprakları gibi, üçüncü ülkelerin topraklarıyla ilgili kararlar verebileceğini düşünmesi, uluslararası hukuk bakımından çok vahim bir tablodur. Uluslararası alanda, her alanda olduğu gibi hukuk vardır. Bunun adı uluslararası eşkıyalıktır" dedi.

'ABD AYNI YOLU DENEMEYE ÇALIŞMAKTA'
Şentop, Filistin toprakları üzerinde İsrail'in işgalinin devam ettiğine dikkati çekerek, "Bu konuda; Birleşmiş Milletler (BM) kararları açıktır. İsrail'in işgalciliği, uluslararası kuruluşlar tarafından başta BM olmak üzere ifade edilmiştir. ABD'nin bu tutumu sadece bölgede değil, dünyada da barışın önünde önemli bir engel olarak karşımıza çıkacaktır. Geçmiş Filistin-İsrail anlaşmazlığına baktığımızda; güç kullanarak bölgede bir takım kazanımlar elde etmenin bugüne kadar imkânsız olduğu görülmüştür. ABD'de elindeki gücü kullanarak aynı yolu denemeye çalışmaktadır" diye konuştu.

Şentop ayrıca, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanvekilleri ile görüştüğünü, ABD'nin hazırladığı sözde barış planını ortak bildiriyle kınayacaklarını belirtti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriTBMM Başkanı Şentop'tan ABD'nin sözde barış planına sert tepki: Bunun adı uluslararası eşkıyalıktır
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri