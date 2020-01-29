Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ankara'da önemli açıklamalar
Son dakika haberine göre AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'da basın toplantısı düzenliyor. Belçika'nın tepki çeken PKK kararıyla ilgili konuşan Çelik, "Türkiye ile terör örgütünü eş tutmak izah edilemez. Bu mantıkla karar DEAŞ'ı da terör örgütü olmaktan çıkarır." dedi.
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