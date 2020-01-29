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  • Son Güncelleme: 29.01.2020 12:39

Son dakika: Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'da önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre Sözcüsü Ömer Çelik, 'da basın toplantısı düzenliyor. Belçika'nın tepki çeken PKK kararıyla ilgili konuşan Çelik, "Türkiye ile terör örgütünü eş tutmak izah edilemez. Bu mantıkla karar DEAŞ'ı da terör örgütü olmaktan çıkarır." dedi.

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