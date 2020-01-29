Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco'ya saldırı düzenlediklerini duyurdu. Reuters'ın bildirdiğine göre; Husiler, Suudi Arabistan'daki Abha Havalimanı, Khamis Msheit Askeri Üssü ve daha birçok hassas yeri de hedef aldıklarını açıkladı.

Konuyla ilgili Suudi Arabistan ve Aramco'dan henüz bir açıklama yapılmadı.

ARAMCO'YA DAHA ÖNCE DE SALDIRI YAPILMIŞTI

Suudi Arabistan'da eylül ayında insansız hava aracıyla düzenlenen petrol tesisi saldırılarını Yemen'deki İran destekli Husiler üstlenmişti. Suudi Arabistan ve Washington yönetimi ise saldırılardan İran'ı sorumlu tutmuştu. Saldırılar sonrası ülkedeki petrol üretimi büyük sekteye uğramıştı.