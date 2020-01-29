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  • Son Güncelleme: 29.01.2020 16:52

Son dakika: Husiler Aramco tesislerini ve 'nı hedef aldı!

Son dakika haberleri... Husi milislerinin ’da Aramco tesisleri ve 'nı hedef aldıkları belirtildi. Husiler, Suudi Arabistan'daki Abha Havalimanı, Khamis Msheit Askeri Üssü ve daha birçok hassas yeri de hedef aldıklarını açıkladı. Konuyla ilgili Suudi Arabistan ve Aramco'dan henüz bir açıklama yapılmadı.

Husiler Aramco petrol tesislerini hedef aldı!

Yemen'deki İran destekli Husiler, 'ın şirketi Aramco'ya saldırı düzenlediklerini duyurdu. Reuters'ın bildirdiğine göre; Husiler, Suudi Arabistan'daki , Khamis Msheit Askeri Üssü ve daha birçok hassas yeri de hedef aldıklarını açıkladı.

Konuyla ilgili Suudi Arabistan ve Aramco'dan henüz bir açıklama yapılmadı.

ARAMCO'YA DAHA ÖNCE DE SALDIRI YAPILMIŞTI
Suudi Arabistan'da eylül ayında insansız hava aracıyla düzenlenen petrol tesisi saldırılarını Yemen'deki İran destekli Husiler üstlenmişti. Suudi Arabistan ve Washington yönetimi ise saldırılardan İran'ı sorumlu tutmuştu. Saldırılar sonrası ülkedeki petrol üretimi büyük sekteye uğramıştı.

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