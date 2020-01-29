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  • 29.01.2020 12:06
  • Son Güncelleme: 29.01.2020 12:06

'de 51 düzensiz göçmen yakalandı!

'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla 'ın Midilli adasına geçmek isteyen 51 yabancı uyruklu gözetim altına alındı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Çanakkale'de 51 düzensiz göçmen yakalandı!

'nin kuzeyinde devriye görevi yürüten Komutanlığı ekipleri, Ahmetçe burnu açıklarında bir grubun lastik botla ilerlediğini tespit etti.

"TCSG 28" bot komutanlığınca yapılan operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 38'i , ikisi , 11'i de Kongo uyruklu 51 kişi yakalandı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen yabancı uyruklulara burada giyecek ve yiyecek verildi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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