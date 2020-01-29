Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Akdeniz'de korkutan deprem meydana geldi. Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında gerçekleşen depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Saat 05.53 gerçekleşen 4.0 şiddetindeki deprem yerin 7.08 kilometre altında, saat 05.59'daki 4.3 büyüklüğündeki deprem yerin 27.74 kilometre altında, saat 06.15'teki 3.8 şiddetindeki deprem yerin 30.84 kilometre altında, saat 06.26'daki 3.1 büyüklüğündeki deprem ise yerin 5.65 kilometre altında meydana geldi.

Akdeniz'deki depremin merkez üssü:

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