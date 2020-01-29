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  • Son Güncelleme: 30.01.2020 06:55

: Akdeniz'de peş peşe korkutan deprem! 30 Ocak Kandilli Rasathanesi ve AFAD

haberi... AFAD'dan alınan verilere göre, Akdeniz'de saat 5.53'te 4.0, saat 5.59'da 4.3, saat 6.15'te 3.8 ve saat 6.26'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yunanistan'a 91.34 kilometre, Muğla'ya 197.45 kilometre uzaklıktaki deprem Muğla ve çevre illerde hissedildi. İşte 30 Ocak Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi...

Akdeniz'de peş peşe korkutan deprem!

haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Akdeniz'de korkutan deprem meydana geldi. Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında gerçekleşen depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Saat 05.53 gerçekleşen 4.0 şiddetindeki deprem yerin 7.08 kilometre altında, saat 05.59'daki 4.3 büyüklüğündeki deprem yerin 27.74 kilometre altında, saat 06.15'teki 3.8 şiddetindeki deprem yerin 30.84 kilometre altında, saat 06.26'daki 3.1 büyüklüğündeki deprem ise yerin 5.65 kilometre altında meydana geldi.

Akdeniz'deki depremin merkez üssü:

SON DEPREMLER

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