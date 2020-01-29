Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 29.01.2020 11:58
  • Son Güncelleme: 29.01.2020 12:18

Son dakika: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan açıklaması!

Son dakika haberi... Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'de ortaya çıkan Korona virüsüyle ilgili, "Genel turizm açısından 'nin hedeflerini etkilemez. Tabii Çin pazarı bizim için önemli, burada gelişim bekliyoruz. Türkiye'nin turizmde 2020 hedeflerini sadece Çin'de yaşanan gelişmeler etkilemez. Artık biz pazar çeşitlemesine çok önem veren bir ülkeyiz. Bir noktadan yoğun almıyoruz. Çinli turist sayısına baktığımızda da 58 milyonluk bir turizm hedefimizi gördüğünüz zaman sonucu değiştirmeyecektir. 2020 hedeflerimizi etkilemez" dedi.

Turizm Bakanı'ndan Koronavirüs açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'de ortaya çıkan Korona virüsüyle ilgili, "Genel turizm açısından 'nin hedeflerini etkilemez. Tabii Çin pazarı bizim için önemli, burada gelişim bekliyoruz. Türkiye'nin turizmde 2020 hedeflerini sadece Çin'de yaşanan gelişmeler etkilemez.

"2020 HEDEFLERİMİZİ ETKİLEMEZ"
Artık biz pazar çeşitlemesine çok önem veren bir ülkeyiz. Bir noktadan yoğun almıyoruz. Çinli turist sayısına baktığımızda da 58 milyonluk bir turizm hedefimizi gördüğünüz zaman sonucu değiştirmeyecektir. 2020 hedeflerimizi etkilemez" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan Koronavirüs açıklaması!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri