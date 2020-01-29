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  • Son Güncelleme: 29.01.2020 12:02

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan mahkemesinin kararına tepki

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " mahkemesinin terör örgütü 'yla ilgili kararının hukukla uzaktan yakından ilgisi yoktur" açıklamasında bulundu.

Çavuşoğlu'ndan Belçika mahkemesinin kararına tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yüksek Mahkemesinin, terör örgütü bağlantılı 36 özel ve tüzel kişiye karşı savcılığın 2010 yılında başlattığı soruşturmanın yargıya taşınmasını önleyen Belçika İddianame Odası kararını onaylamasıyla ilgili, "Bu karar ideolojik ve siyasidir. Bize hukuk öğretmeye kalkanların korkuyla aldıkları ikiyüzlü bir karardır." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Belçika'da süren ve Türkiye'nin müdahil olduğu "Ariadna Davası" olarak da bilinen PKK Soruşturması hakkında Belçika Yüksek Mahkemesinin verdiği karara tepki gösterildi.

Çavuşoğlu, "Belçika mahkemesinin terör örgütü PKK'yla ilgili kararının hukukla uzaktan yakından ilgisi yoktur. Bu karar ideolojik ve siyasidir. Bize hukuk öğretmeye kalkanların korkuyla aldıkları ikiyüzlü bir karardır. Terörle mücadele adına ibretliktir. Bu gibi ideolojik kararlar bizi hain terör örgütleriyle mücadelemizden asla yıldıramaz." değerlendirmesinde bulundu.

Belçika Yüksek Mahkemesi, PKK terör örgütü bağlantılı 36 özel ve tüzel kişiye karşı Federal Savcılığın 2010'da başlattığı soruşturmanın yargıya taşınmasını önleyen Belçika İddianame Odası kararını onayladığı açıklanmıştı.

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