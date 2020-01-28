Resmi temaslarda bulunmak üzere Senagel'e giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'un kahramanlarından ve simge isimlerinden biri olan Erol Olçok'un annesi Asiye Olçok'un vefatı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Yayınladığı mesajda merhumenin ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileyen Erdoğan, Asiye Olçok'un vefatından dolayı derin üzüntü duyduğunu da ekledi.

15 Temmuz'un kahraman şehidi, yol ve dava arkadaşım Erol Olçok'un kıymetli validesi Asiye Olçok hanımefendinin vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Yurt dışı ziyaretim sebebiyle cenazesine katılamadığım merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 28, 2020

İşte Erdoğan'ın mesajı

15 Temmuz'un kahraman şehidi, yol ve dava arkadaşım Erol Olçok'un kıymetli validesi Asiye Olçok hanımefendinin vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Yurt dışı ziyaretim sebebiyle cenazesine katılamadığım merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.





SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan Erol Olçok'un 90 yaşında vefat eden annesi Asiye Olçok'un cenazesi toprağa verildi.

Asiye Olçok için Üsküdar'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine, Olçok'un oğlu Cevat Olçok ve yakınlarının yanı sıra 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile damadı Selçuk Bayraktar ve kardeşi Mustafa Erdoğan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve vatandaşlar katıldı.

Törende Cevat Olçok, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Asiye Olçok'un cenazesi, kılınan namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.