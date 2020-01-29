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  • Son Güncelleme: 30.01.2020 00:54

'da 7 bin şişe ele geçirildi

Son dakika haberine göre 'nın ilçesinde polisin bir otele düzenlediği baskında 7 bin şişe ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

Bodrum'da 7 bin şişe ele geçirildi!

'nın ilçesinde polisin bir otele düzenlediği baskında 7 bin şişe ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Bodrum'un Yalıkavak Mahallesindeki bir otelde yaz aylarında müşterilerine sunulmak üzere sahte alkol depoladıkları bilgisine ulaştı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenleyen polis ekipleri, saat 20.30 sıralarında otele baskın yaptı. Operasyonda depoda yapılan aramada 7 bin şişe sahte içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan otel yöneticileri S.C. ve M.K.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılacağı öğrenildi.

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