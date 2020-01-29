MSB: İdlib'de gözlem noktalarına yönelik girişimlere karşılık verilecek

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de sivillere yönelik devam eden rejim saldırılarına ilişkin açıklama yaptı: Astana ve Soçi Mutabakatları kapsamında görev yapan Gözlem ve Kontrol Noktalarımızın güvenliğini tehlikeye atacak her türlü girişime meşru müdafaa çerçevesinde en sert şekilde karşılık verilecek ve mukabele edilecektir.
- Güncel
- 29.01.2020
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.