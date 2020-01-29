MSB: İdlib'de gözlem noktalarına yönelik girişimlere karşılık verilecek Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de sivillere yönelik devam eden rejim saldırılarına ilişkin açıklama yaptı: Astana ve Soçi Mutabakatları kapsamında görev yapan Gözlem ve Kontrol Noktalarımızın güvenliğini tehlikeye atacak her türlü girişime meşru müdafaa çerçevesinde en sert şekilde karşılık verilecek ve mukabele edilecektir.

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de sivillere yönelik devam eden rejim saldırılarına ilişkin açıklama yaptı: Astana ve Soçi Mutabakatları kapsamında görev yapan Gözlem ve Kontrol Noktalarımızın güvenliğini tehlikeye atacak her türlü girişime meşru müdafaa çerçevesinde en sert şekilde karşılık verilecek ve mukabele edilecektir. TÜM MANŞETLER