Bugünkü
Takvim

MSB: İdlib'de gözlem noktalarına yönelik girişimlere karşılık verilecek

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de sivillere yönelik devam eden rejim saldırılarına ilişkin açıklama yaptı: Astana ve Soçi Mutabakatları kapsamında görev yapan Gözlem ve Kontrol Noktalarımızın güvenliğini tehlikeye atacak her türlü girişime meşru müdafaa çerçevesinde en sert şekilde karşılık verilecek ve mukabele edilecektir.

Karşılık verilecektir
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de sivillere yönelik devam eden rejim saldırılarına ilişkin açıklama yaptı: Astana ve Soçi Mutabakatları kapsamında görev yapan Gözlem ve Kontrol Noktalarımızın güvenliğini tehlikeye atacak her türlü girişime meşru müdafaa çerçevesinde en sert şekilde karşılık verilecek ve mukabele edilecektir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriMSB: İdlib'de gözlem noktalarına yönelik girişimlere karşılık verilecek
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri