Bakanlık tasarladı! İşte binanızın yıkılma tehlikesi olup olmadığını gösteren cihaz

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından arama- kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tasarlanan 'lazer tarayıcı cihazı' kullanılıyor.