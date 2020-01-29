Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından arama- kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tasarlanan 'lazer tarayıcı cihazı' kullanılıyor.
Bakanlık tasarladı! İşte binanızın yıkılma tehlikesi olup olmadığını gösteren cihaz
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tasarlanan lazer tarayıcı cihaz, Elazığ'da meydana gelen depremde hem arama- kurtarma hem de enkaz kaldırma çalışmalarında kullanılıyor. Cihaz sayesinde diğer binalarda çökme riski olup olmadığı da kontrol ediliyor.
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