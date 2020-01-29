Mahkumlara af olarak bilinen infaz düzenlemesi için kritik yeni toplantı yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 60 vekil ile infaz düzenlemesi üzerinde görüşecek. 30 Ocak 2020 Perşembe günü yapılacak toplantıya 60 vekilin katılacağı öğrenildi. 60 'ar kişilik grup halinde yapılacak toplantılarda Türkiye ve dünya gündemine ilişkin gelişmeler değerlendirilecek. Fikir alış verişi yapılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan ve kısa bir süre içerisinde Meclis gündemine gelmesi beklenen düzenleme ile cezasızlık algısı ortadan kaldırılacak. 1 ay hapis cezası bile alan birisi belirli bir süre cezaevinde kalacak. Cinsel, uyuşturucu, örgütlü, terör suçlarını işleyenler ile mükerrerler (tekrar suç işleyenler) hariç cezaların infazı 2/3 (yüzde 67) yerine ½ (yüzde 50) olarak uygulanacak.

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