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  • Son Güncelleme: 29.01.2020 01:10

şüphelisi eski öğretmen, 'da illegal yolla öğretmenlik yaparken yakalandı

'da () üyesi olduğu gerekçesiyle bir yıldır aranan eski öğretmen 'da yakalandı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ç, çıkarıldığı İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

FETÖ şüphelisi eski öğretmen tutuklandı!

'da () üyesi olduğu gerekçesiyle bir yıldır aranan eski öğretmen 'da yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri çalışmalar sonucu FETÖ/PDY üyeliği suçundan bir yıldır aranan eski öğretmen A.Ç'nin İstanbul'da bir eğitim kurumunda illegal yolla çalıştığı bilgisini aldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleriyle yapılan koordinasyon neticesinde A.Ç, çalıştığı eğitim kurumunda yakalandı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ç, çıkarıldığı İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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