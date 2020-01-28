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  • Son Güncelleme: 28.01.2020 14:12

Son dakika: ndan flaş çağrı: Kemal Arıkan’ın katilini tahliye etmeyin

Son dakika haberi... , Twitter hesabından yapılan açıklamada "Amerikan ilgili makamlarına Başkonsolosumuz Kemal Arıkan’ın katili ’ın salıverilmemesi için çağrıda bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığından flaş çağrı: Tahliye etmeyin

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

JCAG mensubu Ermeni teröristlerce 28 Ocak 1982'de, 'ta şehit edilen Los Angeles Başkonsolosumuz Kemal Arıkan'ı saygı ve rahmetle anıyoruz.

Amerikan ilgili makamlarına Başkonsolosumuz Kemal Arıkan'ın katili 'ın salıverilmemesi için çağrıda bulunuyoruz.

Bu katilin salıverilmesi, yalnızca dünyanın her yerindeki aşırılık yanlılarına hizmet edecek, görevi başındaki diplomatlara karşı nefret suçlarının ve terörist saldırıların affolunabileceği mesajını verecektir.

Son derece tehlikeli bir emsal teşkil edecek olan böyle bir gelişmeye karşı uluslararası toplumu dayanışmaya davet ediyoruz.

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