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  • 28.01.2020 13:55
  • Son Güncelleme: 28.01.2020 13:55

'de boşanmak üzere olan eşine ulaşmak için kızını ile takip edip öldürmüştü! Kahreden olayda flaş gelişme!

’de boşanmak üzere olduğu eşine ulaşmak için kızını GSP ile takip edip öldüren ve eşi boşandı. Duruşmaya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı de katıldı.

Kızını GPS ile takip edip öldürmüştü! Flaş gelişme

4. Aile Mahkemesinde görülen duruşmaya, taraf avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

'ın avukatı, mevcut delillerin toplandığını belirterek, "Davalı koca müşterek çocuğunu canavarca öldürmüştür. Tarafların bir araya gelmesi mümkün değildir. Evlilik birliği ortadan kalkmıştır. Tarafların ivedilikle boşanmalarına karar verilmesini istiyoruz." dedi.

Pınar Melli de evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını dile getirerek, boşanmaya karar verilmesini talep etti.

Hakim, davanın kabulüne ve tarafların boşanmasına karar verdi.



OLAY
'in Havran ilçesi yakınlarında 27 Haziran'da Mustafa , boşanma aşamasındaki eşinin adresini belirlemek amacıyla, önceden yerleştirdiği cihazıyla takip ettiği kızı Gülnur Yılmaz'ın (28) otomobilini, aracıyla çarparak durdurmuştu. Yılmaz, ardından kızını tabancayla öldürmüştü.
Eşi ve kızının, Yılmaz'dan saklanmak için sık sık adres değiştirdiği öğrenilmişti.

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