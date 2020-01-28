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  • 28.01.2020 16:52
  • Son Güncelleme: 28.01.2020 17:01

MSB'den flaş açıklaması: En sert şekilde karşılık verilecek

Son dakika haberine göre , 'de yaşanan gelişmeler üzerine bir açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında, "Gözlem ve Kontrol Noktalarımızın güvenliğini tehlikeye atacak her türlü girişime meşru müdafaa çerçevesinde en sert şekilde tereddütsüz karşılık verilecek ve mukabele edilecektir." denildi.

MSB'den flaş İdlib açıklaması

'ndan 'de sivillere yönelik devam eden rejim saldırılarına ilişkin son dakika açıklaması geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
12 Ocak 2020 tarihli ateşkes ilanına rağmen Rejim, İdlib'de havadan ve karadan saldırılarla, masum sivilleri katletmeye, yüz binlerce insanın kış şartlarında evlerini zorla terk ve göç etmesine ve büyük bir insanlık trajedisine neden olmaya devam etmektedir.

Astana ve Soçi Mutabakatları kapsamında görev yapan Gözlem ve Kontrol Noktalarımızın güvenliğini tehlikeye atacak her türlü girişime meşru müdafaa çerçevesinde en sert şekilde tereddütsüz karşılık verilecek ve mukabele edilecektir.

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