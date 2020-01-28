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  • Son Güncelleme: 29.01.2020 07:01

Son dakika: ler artık kimlik sorup silah kullanabilecekler! Kanun değişti

Son dakika haberi...  İçişleri Komisyonunda, Çarşı ve Mahalle leri Kanunu Teklifi'nin ilk 9 maddesi kabul edildi. Buna göre bekçiler, görev bölgelerinde ve çalışma saatleri içinde kişileri, araçları durdurabilecek, kimlik sorabilecek. Bekçiler, şiddet mağduru veya şiddete, istismara uğrama riski taşıyan kadın ve çocukları en yakın genel kolluk birimlerine götürecek. Bekçiler, zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak, genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olacak.

Bekçiler kanunu kabul edildi!



TBMM İçişleri Komisyonunda, Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi'nin ilk 9 maddesi kabul edildi.

Teklifin kabul edilen maddelerine göre, çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edileceklerde aranan şartlara, çarşı ve mahalle bekçilerinin atama ve adaylık süreçlerine, görev ve yetkileri ile çalışma şekillerine ilişkin esasların düzenlenmesi amaçlanıyor.

Teklife göre, genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak üzere emniyet ve jandarma teşkilatları bünyesinde silahlı bir kolluk olarak çarşı ve mahalle bekçileri istihdam edilecek.

Emniyet ve jandarma teşkilatlarında istihdam edilen çarşı ve mahalle bekçilerinin amirleri meslek hiyerarşileri içinde tespit edilecek.

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