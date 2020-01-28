Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 29.01.2020 07:49
  • Son Güncelleme: 29.01.2020 07:49

Son dakika: 'da şafak vakti operasyonu

Son dakika haberi... 'da terör örgütü 'a yönelik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da DEAŞ'a şafak baskını!

ekipleri, terör örgütü 'a yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezinde belirlenen adreslere özel hareket polislerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi. Koçbaşıyla kapısı kırılarak girilen evlerde uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem alan ekipler, adreslerde arama yaptı.

Birimindeki sağlık kontrolünden sonra, şüpheliler emniyete götürüldü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Adana'da şafak vakti DEAŞ operasyonu
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri