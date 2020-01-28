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  • Son Güncelleme: 28.01.2020 16:50

Son dakika: Bahçeli'den 'daki sonrası açıklama

Genel Başkanı , ’nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki in ardından Twitter'dan açıklama yaptı.

Bahçeli'den Manisa'daki deprem sonrası açıklama

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı 'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki sonrası açıklama yaptı.

Bahçeli, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli deprem felaketi henüz sıcaklığını muhafaza ederken bugün Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki yeni bir deprem milletimizi ve yöre insanımızı haklı olarak kaygılandırmıştır.

Deprem sarsıntısının , , ve başta olmak üzere pek çok il ve ilçemizde hissedilmesi vatandaşlarımızı telaşa sürüklemiştir. İlk tespitlere göre herhangi bir can veya mal kaybıyla birlikte yaralanma vakasının olmayışı başlıca tesellimizdir.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor, Yüce Allah'tan aziz milletimizi ve ülkemizi her türlü felaket ve musibetten esirgemesini niyaz ediyorum. Ayrıca ve 'da hayatlarını kaybeden kardeşlerime bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum.

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