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  • Son Güncelleme: 28.01.2020 16:29

Son dakika: 'in 'da yakaladığı 'cü 'ın cezası belli oldu!

Son dakika haberi... 'nün yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 'nın () istihbaratıyla yürüttüğü çalışmalar sonucu yakalanarak 'ye getirilen 'ın yargılandığı davada karar çıktı. Günakan'a "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

MİT Kosova'da yakaladığı FETÖ'cünün cezası belli oldu!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, ()'in Kosova istihbaratıyla yürüttüğü çalışmalar sonucu yakalanarak 'ye getirilenlerin arasında olan Hasan Hüseyin Günakan'ın yargılandığı davada karar verildi. Sanık Günakan'a "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Mahkeme, sanık Hasan Hüseyin Günakan'ın "Uluslararası casusluk" suçlamasından ise beraat etmesine karar verdi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık getirildi. Sanık avukatı da salonda hazır bulundu.

"ÖRGÜT ÜYELİĞİ SUÇLAMASINI KABUL ETMİYORUM"
Duruşmada, sanık Hasan Hüseyin Günakan son savunmasında, " Ben örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmiyorum. Yasal olarak getirildiğim iddia ediliyor. Ancak meclis araştırma komisyonu, bizim yasal olarak getirildiğimizi kabul etmiyor. Benim dini sohbetlerle alakam yok. Sabıka kaydım yok. Hakkımda himmet iddiası yok, yani hakkımda somut delil yok. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.
Duruşmada sanık avukatı da müvekkili hakkındaki örgüt üyeliği suçlamalarını reddederek, müvekkilinin tahliyesini ve beraatini talep etti.

"ÖĞRETMENLİK YAPTIM"
Son sözü sorulan sanık Hasan Hüseyin Günakan, "Benim örgütsel faaliyet yaptığım iddiasını kabul etmiyorum. Ben öğretmenlik yaptım. Dosyadakiler benim lehime olan şeyler. Beraatimi istiyorum" şeklinde konuştu.

8 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI
Mahkeme heyeti kararını açıklayarak, sanık Hasan Hüseyin Günakan'ın "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan alt sınırdan kısmen uzaklaşarak 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanık Hasan Hüseyin Günakan'ın mevcut delil durumuna göre tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, sanığın üzerine atılı "Uluslararası casusluk" suçundan ise sanığın beraatine karar verdi.

İDDİANAME:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, yurt dışı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın(MİT) Kosova istihbaratıyla yürüttüğü çalışmalar sonucu yakalanarak Türkiye'ye getirilen 6 kişi hakkında, "silahlı terör örgütü yöneticiliği yapmak" ve "uluslararası casusluk" gibi suçlardan dava açılmıştı.

Hazırlanan iddianameye göre, tutuklu sanıkların bu suçlardan 16 yıl 6 aydan 28 yıl altışar aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.
Geçtiğimiz günlerde İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sonucunda dosya kapsamındaki tutuklu sanıklardan Osman Karakaya ve Cihan Özkan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Dosya kapsamındaki tutuklu diğer sanık Kahraman Demirez ise, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Kosova'dan getirilen diğer sanıkların ise yargılanmalarına devam ediliyor.

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