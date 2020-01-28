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  • 28.01.2020 23:47
  • Son Güncelleme: 28.01.2020 23:47

Son dakika haberi: 'ta korkutan deprem! 28 Ocak'ta nerelerde deprem oldu?

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre 'ta saat 23.22'de 3.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

Kars'ta korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 23.22'de 'ın Sarıkamış ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2020.01.28 23:35:29 39.0147 27.8777 10.3 -.- 2.2 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.28 23:25:43 39.0045 27.8418 7.3 -.- 2.6 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.28 23:22:32 40.1775 42.5970 5.0 -.- 3.5 3.4 KARAKURT-SARIKAMIS (KARS) İlksel
2020.01.28 23:21:11 39.0027 27.8647 13.7 -.- 2.2 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.28 23:15:15 39.0052 27.8313 6.7 -.- 1.4 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.28 23:10:26 39.0153 27.8485 10.0 -.- 4.5 4.5 GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) REVIZE01 (2020.01.28 23:10:26)
2020.01.28 23:08:39 38.9447 27.8973 2.5 -.- 1.7 -.- HASKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.28 23:03:50 39.0825 27.8593 4.9 -.- 1.7 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.28 23:00:25 39.0097 27.8797 5.0 -.- 1.1 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.28 22:48:12 38.3792 39.1557 4.5 -.- 2.7 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.01.28 22:44:52 38.5010 39.3182 7.1 -.- 2.7 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.01.28 22:41:38 39.0795 27.8617 13.3 -.- 2.2 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.28 22:31:38 39.0650 27.8260 4.9 -.- 1.9 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.01.28 22:26:45 35.2472 27.8258 7.1 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2020.01.28 22:19:19 35.4753 27.6825 6.2 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2020.01.28 22:18:39 39.0910 27.8500 5.0 -.- 2.4 -.- ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.01.28 22:18:08 39.1005 27.8650 5.3 -.- 2.4 -.- ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.01.28 22:09:25 39.0013 27.8673 2.8 -.- 2.7 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.28 22:06:44 39.0323 27.8788 8.2 -.- 1.9 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.28 21:48:29 35.2570 27.9487 5.0 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel
2020.01.28 21:34:23 39.0802 27.8383 1.9 -.- 1.7 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.01.28 21:31:32 39.0787 27.8380 5.4 -.- 0.5 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.01.28 21:30:37 39.1167 27.8727 10.9 -.- 1.9 -.- ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

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