Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 23.22'de Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
2020.01.28 23:35:29 39.0147 27.8777 10.3 -.- 2.2 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.28 23:25:43 39.0045 27.8418 7.3 -.- 2.6 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.28 23:22:32 40.1775 42.5970 5.0 -.- 3.5 3.4 KARAKURT-SARIKAMIS (KARS) İlksel
2020.01.28 23:21:11 39.0027 27.8647 13.7 -.- 2.2 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.28 23:15:15 39.0052 27.8313 6.7 -.- 1.4 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.28 23:10:26 39.0153 27.8485 10.0 -.- 4.5 4.5 GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) REVIZE01 (2020.01.28 23:10:26)
2020.01.28 23:08:39 38.9447 27.8973 2.5 -.- 1.7 -.- HASKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.28 23:03:50 39.0825 27.8593 4.9 -.- 1.7 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.28 23:00:25 39.0097 27.8797 5.0 -.- 1.1 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.28 22:48:12 38.3792 39.1557 4.5 -.- 2.7 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.01.28 22:44:52 38.5010 39.3182 7.1 -.- 2.7 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.01.28 22:41:38 39.0795 27.8617 13.3 -.- 2.2 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.28 22:31:38 39.0650 27.8260 4.9 -.- 1.9 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.01.28 22:26:45 35.2472 27.8258 7.1 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2020.01.28 22:19:19 35.4753 27.6825 6.2 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2020.01.28 22:18:39 39.0910 27.8500 5.0 -.- 2.4 -.- ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.01.28 22:18:08 39.1005 27.8650 5.3 -.- 2.4 -.- ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.01.28 22:09:25 39.0013 27.8673 2.8 -.- 2.7 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.28 22:06:44 39.0323 27.8788 8.2 -.- 1.9 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.28 21:48:29 35.2570 27.9487 5.0 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel
2020.01.28 21:34:23 39.0802 27.8383 1.9 -.- 1.7 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.01.28 21:31:32 39.0787 27.8380 5.4 -.- 0.5 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.01.28 21:30:37 39.1167 27.8727 10.9 -.- 1.9 -.- ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
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