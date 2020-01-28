Son dakika: Akdeniz'de korkutan deprem! Muğla'da da hissedildi | 29 Ocak AFAD son depremler

Son dakika... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 05.43'de yerin 37 kilometre altında gerçekleşen deprem, Muğla başta olmak üzere Antalya illerinde de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı gelen bilgiler arasında.

SON DEPREMLER