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  • 27.01.2020 13:09
  • Son Güncelleme: 27.01.2020 13:12

Uzmanlardan 'da yıkılan binalarla ilgili flaş iddia: "Hiçbir işlem görmemiş dere kumu kullanılmış"

’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki de 39 kişi hayatını kaybetmiş binlerce kişi yaralanmıştı. Depremde tuzla buz olan binalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. , “Kullanılan malzemeler kalitesiz ve hiçbir işlem görmemiş dere kumu kullanılmış" ifadelerini kullandı.

Elazığ Sivrice'de cuma akşamı meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 76 bina yıkıldı, 645 binada ağır hasar meydana geldi. En büyük yıkım Elazığ merkeze bağlı Mustafa Paşa, Sürsürü mahallelerinde ve Maden ilçesine bağlı Gezin Mahallesi'nde yaşandı. Özellikle Mustafa Paşa'da yıkılan binanın çevresindeki binaların ayakta olması dikkat çekti. Yıkılan binalarla ilgi uzmanlar, kullanılan malzemelerin kalitesizliğine ve hiçbir işlem görmemiş dere kumundan inşa edilmelerine dikkat çekti.

Depremin ardından Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan Dilek Sitesi ve Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan Ayken Apartmanı, Kalay Apartmanı ile Elazığ'da 100'e yakın binada inceleme yapan Doç. Dr. Kürşat Esat Alyamaç, tespitlerini anlattı.

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