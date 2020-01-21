Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 21.01.2020 15:41
  • Son Güncelleme: 21.01.2020 15:46

Terör örgütü /, 'de onlarca genci zorla silah altına aldı!

Terör örgütü /, 'nin kuzeydoğusunda işgal ettiği Haseke ilinde onlarca Kürt ve Arap genci, zorla silah altına almak için alıkoydu. Örgüt, işgal ettiği bölgelerde kaçırdığı veya alıkoyduğu gençleri, kendi saflarında savaştırmak için sözde eğitim kamplarına gönderiyor.

YPG/PKK, Suriye'de onlarca genci zorla silah altına aldı

Haseke'deki yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 'ndan sonra terör örgütü /, zorla silah altına alma uygulamasını yeniden başlattı.

Haseke il merkezi ve Kamışlı ilçe merkezindeki sokaklarda sabah saatlerinden itibaren devriyelerini sıklaştıran YPG/PKK'lı teröristler, çok sayıda kontrol noktası kurarak onlarca Kürt ve Arap genci alıkoydu.

Örgüt, işgal ettiği bölgelerde kaçırdığı veya alıkoyduğu gençleri, kendi saflarında savaştırmak için sözde eğitim kamplarına gönderiyor.

Barış Pınarı Harekatı öncesi "seferberlik" ilan eden YPG/PKK, harekatın başlamasıyla zorla silah altına alma uygulamasındaki yaş sınırını 39'dan 44'e çıkarmıştı.

, 9 Ekim 2019'da Fırat Nehri'nin doğusundaki terör örgütü YPG/PKK'ya karşı Barış Pınarı Harekatı başlatmıştı.

Harekatta, ve Rasulayn ilçeleri teröristlerden temizlemişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriTerör örgütü YPG/PKK, Suriye'de onlarca genci zorla silah altına aldı!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri