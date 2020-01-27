Gambiya ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, TİKA'nın tadilatını yaparak donanım desteği verdiği Kembujae Madina Köy Camii ve Omar bin Khattab okulunun açılışını yaptı ve TİKA'nın destekleriyle ilgili bilgi aldı.
Son dakika: Emine Erdoğan, Gambiya'da cami ve okul açtı: Afrika küllerinden yeniden doğacaktır
Son dakika haberi! Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gambiya'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kembujae Madina Köy Camii ve Omar bin Khattab okulunun açılışını gerçekleştirdi.
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