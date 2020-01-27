



Gambiya ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, TİKA'nın tadilatını yaparak donanım desteği verdiği Kembujae Madina Köy Camii ve Omar bin Khattab okulunun açılışını yaptı ve TİKA'nın destekleriyle ilgili bilgi aldı.



