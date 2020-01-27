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  • 27.01.2020 20:38
  • Son Güncelleme: 27.01.2020 20:38

Son dakika: Emine Erdoğan, Gambiya'da cami ve okul açtı: küllerinden yeniden doğacaktır

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı 'ın eşi Emine Erdoğan, Gambiya'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı () ve Omar bin Khattab okulunun açılışını gerçekleştirdi.



Gambiya ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, TİKA'nın tadilatını yaparak donanım desteği verdiği Kembujae Madina Köy Camii ve Omar bin Khattab okulunun açılışını yaptı ve TİKA'nın destekleriyle ilgili bilgi aldı.

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