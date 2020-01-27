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  • Son Güncelleme: 27.01.2020 14:00

Son dakika: 'da beş yıldızlı bir otelde !

Son dakika haberi... 'nın Serik ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin kazan dairesinde çıkan söndürüldü. Dumandan etkilenenlerin sağlık ekiplerince tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya'da beş yıldızlı bir otelde yangın!

Belek Turizm Merkezi'ndeki otelin kazan dairesi bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle yükselen dumanları fark edenler durumu İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine haber verdi.

Tedbir amaçlı müşteriler ve otel çalışanları tahliye edildi.

Yangın, bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle otelin diğer kısımlarına sıçramadan söndürüldü.

Dumandan etkilenenlerin sağlık ekiplerince tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Durumu ciddi olan herhangi bir müşteri olmadığı belirtildi. Yangın sırasında dumandan etkilenmemek için odalarının balkonlarına çıkan bazı müşteriler ise otel personeli tarafından merdivenler aracılığıyla kurtarıldı. Diğer yandan bazı müşteriler rezervasyon yaptıkları acentelerle iletişim kurarak, başka otellere götürüldü.

Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

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