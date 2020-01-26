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  • Son Güncelleme: 26.01.2020 16:35

Son dakika: 'ndan i ile ilgili yeni açıklama

'da cuma akşamı meydana gelen ve 36 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 1000'den fazla vatandaşımızın da yaralandığı le ilgili yeni bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "deprem sonrası müdahale ve iyileştirme çalışmaları tüm kurum ve kuruluşlarımızla aralıksız devam ediyor" denildi.

İletişim Başkanlığı'ndan Elazığ depremi ile ilgili yeni açıklama

'da cuma akşamı meydana gelen ve 36 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 1000'den fazla vatandaşımızın da yaralandığı le ilgili yeni bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "deprem sonrası müdahale ve iyileştirme çalışmaları tüm kurum ve kuruluşlarımızla aralıksız devam ediyor" denildi.

İşte İletişim Başkanlığı'ndan yapılan o açıklama:
Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası müdahale ve iyileştirme çalışmaları tüm kurum ve kuruluşlarımızla aralıksız devam ediyor. Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarda 3.733 arama kurtarma personeli ile diğer çalışma gruplarından 192 personel görev yapıyor.

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