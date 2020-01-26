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  • Son Güncelleme: 26.01.2020 15:28

Son dakika: Darbeci ateşkesi yok saydı!

güçleri yaptıkları son dakika açıklamasında " milisleri, ’de yapılan ateşkes çağrısına rağmen Misrata’nın doğusundaki Ebu Kıreyn bölgesine yoğun saldırı düzenliyor" ifadelerini kullandı.

Darbeci Hafter ateşkesi yok saydı!

güçleri yaptıkları son dakika açıklamasında " milisleri, 'de yapılan ateşkes çağrısına rağmen Misrata'nın doğusundaki Ebu Kıreyn bölgesine yoğun saldırı düzenliyor" ifadelerini kullandı.

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