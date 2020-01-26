UHM güçleri yaptıkları son dakika açıklamasında "Hafter milisleri, Berlin'de yapılan ateşkes çağrısına rağmen Misrata'nın doğusundaki Ebu Kıreyn bölgesine yoğun saldırı düzenliyor" ifadelerini kullandı.

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