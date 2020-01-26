UHM güçleri yaptıkları son dakika açıklamasında "Hafter milisleri, Berlin'de yapılan ateşkes çağrısına rağmen Misrata'nın doğusundaki Ebu Kıreyn bölgesine yoğun saldırı düzenliyor" ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
UHM güçleri yaptıkları son dakika açıklamasında "Hafter milisleri, Berlin'de yapılan ateşkes çağrısına rağmen Misrata'nın doğusundaki Ebu Kıreyn bölgesine yoğun saldırı düzenliyor" ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
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