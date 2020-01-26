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  • 26.01.2020 11:12
  • Son Güncelleme: 26.01.2020 11:12

duyurdu: ve Havalimanları’na araçları ücretsiz

ve 'da meydana gelen depremlerin ardından açıklamalarda bulunan () Genel Müdürü , Elazığ ve ’na ulaşım için vatandaşların araçlarını ücretsiz kullabileceğini söyledi.

DHMİ duyurdu: Ulaşım ücretsiz!

'da yaşanan 6,5 büyüklüğündeki depremin ardından () Genel Müdürlüğü, Elazığ Havalimanı'nın deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlar için tüm imkanlarıyla kullanıma açıldığını duyurmuştu. Bugün alınan kararla uygulama bir adım daha öteye taşınarak vatandaşların Elazığ ve Havalimanları'na rahat ulaşımı için araçları ücretsiz yapıldı.

ELAZIĞ HAVALİMANI'NA SIĞINAN VATANDAŞLARA ÇORBA İKRAMI
DHMİ Genel Müdürü de konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Depremi herhangi bir sorun yaşamadan atlatan Elazığ Havalimanımız, değerli misafirlerimiz ve kıymetli mesai arkadaşlarımız ile hasar görmeyen pist ve kule operasyonlarımız kesintisiz bir şekilde devam etmektedir. Çorba ikramımızın başladığı Elazığ Havalimanımız ve havalimanı misafirhanemiz halkımızın konaklama ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına tüm imkanlarıyla açık olacaktır. Ancak yine de telefon görüşmelerinin kısa tutulması ve mümkünse internet aramasının tercih edilmesi, iletişimin sağlıklı bir şekilde sağlanması için önem taşımaktadır" ifadelerine yer vermişti.

TOPLU ULAŞIM ARAÇLARI ÜCRETSİZ
DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin bugün yaptığı açıklamada ise vatandaşların havalimanına kolaylıkla ulaşabilmeleri için toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olarak kullanılabileceğini duyurdu. Keskin, "Bölgedeki vatandaşlarımız Elazığ ve mıza toplu ulaşım sağlayan tüm araçları ücretsiz olarak kullanabilecekler" dedi.

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