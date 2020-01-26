Hangi suçlara af gelecek? 27 Ocak af yasasında kritik tarih belli oldu! Af ve ceza infaz indirimi haberleri son durum

27 Ocak hangi suçlara af gelecek? Sorusu son günlerde binlerce mahkum yakını tarafından yakından takip ediliyor. Bu bağlamda
mahkumlara af olarak bilinen infaz düzenlemesinin detayları geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan ve kısa bir süre içerisinde Meclis gündemine gelmesi beklenen düzenleme ile cezasızlık algısı ortadan kaldırılacak. 1 ay hapis cezası bile alan birisi belirli bir süre cezaevinde kalacak. Cinsel, uyuşturucu, örgütlü, terör suçlarını işleyenler ile mükerrerler (tekrar suç işleyenler) hariç cezaların infazı 2/3 (yüzde 67) yerine ½ (yüzde 50) olarak uygulanacak.
Af yasasında son gelişmeler neler? Detaylar bir sonraki sayfada...
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