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  • Son Güncelleme: 25.01.2020 17:05

Son dakika: RTÜK, e ilişkin provokatif yayınlar için inceleme başlattı

Son dakika haberi... Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 'da 6.8 büyüklüğünde meydana gelen sonrası radyo ve televizyonlardaki provokatif yorum ve haberler için inceleme başlattı.

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