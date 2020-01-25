Elazığ Sivrice'de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi. Depremde 22 kişi hayatını kaybetti, 1243 kişi yaralandı.SPOR SALONLARI VE YURTLAR VATANDAŞIN HİZMETİNDE
Gençlik ve Spor Bakanlığı Elazığ ve Malatya ve Elazığ İl Müdürlükleri bünyesindeki spor salonları, yurtlar ve gençlik merkezlerinde vatandaşlarımıza verilen hizmetler böyle görüntülendi:
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