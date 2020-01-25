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  • 25.01.2020 16:54
  • Son Güncelleme: 25.01.2020 16:54

sonrası spor salonları ve yurtlar vatandaşın hizmetinde

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun talimatıyla ve 'daki KYK yurtları, Gençlik Merkezleri ve spor salonları vatandaşların hizmetine açıldı.

Spor salonları ve yurtlar vatandaşın hizmetinde

Sivrice'de 6,8 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi. Depremde 22 kişi hayatını kaybetti, 1243 kişi yaralandı.

SPOR SALONLARI VE YURTLAR VATANDAŞIN HİZMETİNDE
Gençlik ve Elazığ ve ve Elazığ İl Müdürlükleri bünyesindeki spor salonları, yurtlar ve gençlik merkezlerinde vatandaşlarımıza verilen hizmetler böyle görüntülendi:












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