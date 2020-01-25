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Depremzedeye para yardımı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manisa'da meydana gelen depremin ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Hasarlı bina sahiplerine ödemeler pazartesi başlayacak. 21 bin 500 lira acil yardım ödeneği göndereceğiz. Ağır hasarlı 249 bina tespit edildi" dedi.

Depremzedeye para yardımı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manisa'da meydana gelen depremin ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Hasarlı bina sahiplerine ödemeler pazartesi başlayacak. 21 bin 500 lira acil yardım ödeneği göndereceğiz. Ağır hasarlı 249 bina tespit edildi" dedi.

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