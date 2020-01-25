Deniz Baykal'ın tedavisi sürüyor

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, evinde rahatsızlanması üzerine önceki gün Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Deniz Baykal'ın, solunum yolu enfeksiyonu rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavisinin sürdüğü ama durumuyla ilgili net bir açıklamanın şimdilik yapılmayacağı ifade edildi.
- Güncel
- 25.01.2020
- Gazete
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