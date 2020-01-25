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  • 25.01.2020 21:27
  • Son Güncelleme: 25.01.2020 21:27

'dan ' saati' açıklaması

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (), bir in gün ve saatinin önceden kestirilmesinin teknolojik imkanla mümkün olmadığını bildirdi.

AFAD'dan 'deprem saati' açıklaması

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () saat vererek ' olacak' diyerek spekülatif bilgiler verenlere itibar edilmemesi gerektiğini duyurdu.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Bir depremin gün ve saati verilerek önceden kestirilmesi günümüzün teknolojik imkanlarıyla mümkün değildir. Vatandaşlarımızın spekülatif bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri önemle rica olunur." ifadesine yer verildi.

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