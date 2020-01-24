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  • Son Güncelleme: 24.01.2020 14:38

Gazetesi 'e böyle seslendi: "Erdoğansız olmaz"

gazetesinde, 'in ziyaretiyle ilgili olarak yer alan yorumda Türkiye ve arasındaki anlaşmasına değinildi. Haberde "Merkel, Türkiye'ye kolaylık da göstermeli. Çünkü krizi sadece bölgede ve sadece Türkiye ile birlikte çözülebilir ve çözülmeli. Erdoğansız olmaz." ifadeleri kullanıldı.

Alman Bild Gazetesi: Erdoğansız olmaz

Alman basınında bugün 'in ziyareti öne çıkıyor. Tartışılan konular arasında krizi üst sıralarda yer alıyor.

"ERDOĞANSIZ OLMAZ"
DW Türkçe'nin hazırladığı Alman basını özetine göre; bir dönem Hürriyet gazetesinin hissedarlarından olan Bild gazetesinde, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye ziyaretiyle ilgili olarak yer alan yorumda Türkiye ve arasındaki anlaşmasına değiniliyor.

Yorumda Erdoğan'ın sınırları kapalı tutmak için daha fazla para istediği ileri sürülerek şu satırlara yer veriliyor:

"Şu da gerçek: Türkiye'nin kendisi de bölgede mülteci baskısına sebep oluyor. Suriye'nin kuzeyi ve Libya'daki müdahaleleriyle, ayrıca ülkesindeki yasa dışı göçmenlere karşı uzlaşmaz sert tutumuyla. Merkel bu konuda sessiz kalamaz. Evet, Merkel Türkiye'deki insan hakları ihlalleri, Türkiye'nin askeri girişimleri ve mültecilerin durumu konusunda konuşmalı, bunların altını çizmeli. Ama Merkel, Türkiye'ye kolaylık da göstermeli. Çünkü göçmen krizi sadece bölgede ve sadece Türkiye ile birlikte çözülebilir ve çözülmeli. Erdoğansız olmaz."

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