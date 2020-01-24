Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Manisa'daki depremle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Kurum'un açıklamalarından satır başları;
249 binada ağır hasar var. Yıkımlar yarın başlayacak.
21 bin 500 lira acil yardım ödeneği göndereceğiz.
Hasarlı bina sahiplerine ödemeler pazartesi başlayacak.
KONUT İNŞASINA BAŞLAYACAĞIZ
Yapıları ağır hasar gören vatandaşlarımızın kesin hasar tespit neticeleriyle birlikte TOKİ Başkanlığımızca hem Kırkağaç'ta hem Akhisar'da yüzer konut inşasına başlayacağız
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