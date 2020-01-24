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  • Son Güncelleme: 24.01.2020 18:30

Son dakika: Bakan 'dan 'daki le ilgili flaş açıklama: Ödemeler pazartesi başlayacak

Son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı 'daki le ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, Manisa'daki ağır hasarlı bina sahiplerine ödemelerin pazartesi günü başlayacağını bildirdi.


Çevre ve Şehircilik Bakanı 'daki le ilgili önemli açıklamalarda bulundu.


Kurum'un açıklamalarından satır başları;

249 binada ağır hasar var. Yıkımlar yarın başlayacak.

21 bin 500 lira acil yardım ödeneği göndereceğiz.

Hasarlı bina sahiplerine ödemeler pazartesi başlayacak.

KONUT İNŞASINA BAŞLAYACAĞIZ
Yapıları ağır hasar gören vatandaşlarımızın kesin hasar tespit neticeleriyle birlikte TOKİ Başkanlığımızca hem Kırkağaç'ta hem Akhisar'da yüzer konut inşasına başlayacağız

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