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  • 24.01.2020 09:10
  • Son Güncelleme: 24.01.2020 09:12

beşik gibi sallanıyor: Peş peşe ler! Kandilli Rasathanesi ve son depremler listesi

Son dakika haberi... 'da peş peşe meydana gelen lerin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. 06.00 sularında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bölgede ve çevre illerde deprem nedeni ile herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı ancak depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Öte yandan Manisa, gece boyunca 3.0 ve üzeri büyüklükte 6 farklı deprem yaşadı. İşte 24 Ocak Kandilli ve son depremler listesi...

Çarşamba günü yaşanan depremin ardından Manisa'da sarsıntılar devam ediyor. Gece boyu onlarca sarsıntı yaşanırken, 3 ve üzeri büyüklükte 6 deprem daha oldu. En büyüğü saat 06.04'te Akhisar'da meydana geldi. Depremin merkez üssü Musalar olarak açıklandı. Çarşamba akşamı saat 22.22'de merkez üssü Akhisar ilçesi Musalar Mahallesi olan 5.4 büyüklüğündeki deprem, birçok ilde de şiddetli şekilde hissedilmişti. Depremin ardından 300'ün üzerinde artçı sarsıntı yaşandı. Deprem, Akhisar ilçesine bağlı Gökçeahmet, Musalar, Selçikli ve Karabörklü ile Kırkağaç ilçesine bağlı Karakurt mahallelerindeki bazı evlerde hasara neden olmuştu.

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