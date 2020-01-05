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  • Son Güncelleme: 05.01.2020 16:14

Yandaş medyanın yalanı elinde patladı!

Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünce, kullanıma sunulan bağlantısı üzerinden bazı gazete ve haber sitelerine (soL, Birgün, Cumhuriyet ve Sözcü) ulaşımın yasaklandığına yönelik iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi. TCDD'den gelen bu net açıklama ile her seferinde yalan haberlere sarılan yandaş medyanın oyununu bir kez daha ortaya çıkardı.

Yandaş medyanın TCDD yalanı elinde patladı!

Tiyatro oyuncusu ve soL yazarı 'ye ait Yüksek Hızlı Tren'deki erişiminde "soL, Birgün, Cumhuriyet ve Sözcü okumak yasak" iddiasını öne sürdü. Bilginin doğruluğunu araştırmayan malum medya organı hemen bu asılsız iddiayı haberleşirdi.

Doğruluğu teyit edilmeyen bu bilgiye çok geçmeden TCDD Taşımacılık AŞ'den jet yanıt geldi.

TCDD: BİR KISITLAMA YAPILMASI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR
TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünce, () kullanıma sunulan internet bağlantısı üzerinden bazı gazete ve haber sitelerine girişin yasaklandığına yönelik iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

YALAN HABERLERİ YİNE ELLERİNDE PATLADI
İnternet sitelerine erişimle ilgili engellemelerin yetkili mahkemelerin kararı ve bu kararı uygulayan ilgili kamu birimlerince sağlandığına işaret edilen açıklamada, "Bunun dışında, Genel Müdürlüğümüzce YHT'lerde verilen internet hizmetinde, gazete ve internet sitelerine erişimle ilgili herhangi bir kısıtlama yapılması söz konusu değildir." ifadesi kullanıldı.

TCDD'den gelen bu net açıklama ile yalan habere her seferinde sarılan medya kuruluşları bir kez daha baltayı taşa vurdu..

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