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  • 24.01.2020 14:02
  • Son Güncelleme: 24.01.2020 14:02

Son dakika: Çavuşoğlu, 'nın ni kabul etti

Gelen son dakika haberine göre Mevlüt Çavuşoğlu, 'nın Abdurrezak Muhtar Ahmed Abdülkadir'i kabul etti. Çavuşoğlu,"İlişkilerimize katkıları için teşekkür ediyorum." dedi.

Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli kabul!

'daki kabulünün ardından Twitter'dan paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, "Ülkemizdeki görev süresi sona eren Libya Büyükelçisi Abdülkadir'e ilişkilerimize katkıları için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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