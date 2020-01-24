İstanbul'daki kabulünün ardından Twitter'dan paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, "Ülkemizdeki görev süresi sona eren Libya Büyükelçisi Abdülkadir'e ilişkilerimize katkıları için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'nın Ankara Büyükelçisini kabul etti
Gelen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'nın Ankara Büyükelçisi Abdurrezak Muhtar Ahmed Abdülkadir'i kabul etti. Çavuşoğlu,"İlişkilerimize katkıları için teşekkür ediyorum." dedi.
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