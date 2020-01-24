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  • 25.01.2020 02:52
  • Son Güncelleme: 25.01.2020 02:52

GSM operatörlerinden vatandaşlara ücretsiz ve konuşma

Cep telefonu operatörleri Turkcell, Vodafone ve , merkezli yaşanan sonrasında bölgede yaşayan vatandaşlara ücretsiz ve konuşma tanımladıklarını duyurdu.

Vatandaşlara ücretsiz internet ve konuşma

Turkcell tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada, "Elazığ Sivrice deprem bölgesinde bulunan müşterilerimize acil iletişim ihtiyaçları için ücretsiz konuşma ve internet tanımlanmıştır. Geçmiş olsun." ifadelerine yer verildi.

Vodafone tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada ise "Elazığ'daki müşterilerimize acil iletişim ihtiyaçları için ücretsiz konuşma ve internet tanımlanmaktadır. Geçmiş olsun." denildi.

'dan Twitter'dan yapılan açıklamada ise "Elazığ'daki depremden etkilenen vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun. Türk Telekom olarak, müşterilerimiz için ücretsiz konuşma ve internet kullanımı tanımlandı. Kriz masamız hazır. Yanınızdayız Elazığ." ifadesi kullanıldı.

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