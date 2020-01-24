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  • 24.01.2020 14:28
  • Son Güncelleme: 24.01.2020 14:28

Alman savaş gemisi 'ndan geçti

Alman Donanmasına ait Fulda isimli savaş gemisi, Türk Sahil Güvenlik botları eşliğinde 'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Alman savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

'ndan geçen Alman Donanması'na ait M-1058 borda numaralı savaş gemisi 'Fulda', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Ege Denizi'nden saat 12.30'da Boğazı'na giriş yapan Alman Donanması'na ait M-1058 borda numaralı savaş gemisi 'Fulda', saat 13.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.

Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısının önünden geçen Alman savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Alman savaş gemisine boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.

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