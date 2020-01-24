24 Ocak Kandilli ve AFAD son depremler listesi! Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, Elazığ'da saat 20.55'te 6.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 6.75 kilometre derinliğinde meydana geldi.

ELAZIĞ'DA 5,4 VE 5,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE İKİ ARTÇI DEPREM MEYDANA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sivrice ilçesinde saat 21.08'de 5,4, Baskil ilçesinde saat 21.17'de 5,1 büyüklüğünde artçı sarsıntılar kaydedildi.

Sivrice'deki sarsıntı yerin yaklaşık 7,03, Baskil'deki ise 10,62 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem, Adana, Hatay, Osmaniye, Tunceli, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya'da da hissedildi.

BAKANLAR SOYLU VE KURUM ELAZIĞ'A GİDİYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye gidiyor.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ'da incelemelerde bulunacak.

BAKAN AKAR'DAN DEPREM AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "(Elazığ'daki deprem) Sivrice merkez olmak üzere taşrada kayıplar olabilir değerlendirmesi var. Netleştirmek için arkadaşlarımız çalışıyorlar." dedi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2020.01.24 22:09:02 38.4942 39.3032 5.0 -.- 2.9 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.24 22:05:51 38.1920 38.6603 5.0 -.- 3.9 -.- ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.01.24 22:03:06 38.2085 38.7057 5.0 -.- 4.8 4.7 ALIHAN-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.01.24 22:00:30 38.4848 39.2458 5.0 -.- 3.4 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.24 21:59:09 38.5788 39.2665 2.3 -.- 4.0 4.1 BAHCEKAPI-(ELAZIG) İlksel

2020.01.24 21:54:10 38.2802 38.7547 3.1 -.- 3.4 3.6 BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.01.24 21:47:09 38.2722 38.6983 5.3 -.- 3.9 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.01.24 21:43:21 38.3523 39.0412 5.0 -.- 4.3 4.2 CEVRIMTAS-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.24 21:38:34 38.5130 39.3240 5.1 -.- 3.5 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.24 21:36:21 38.2507 38.6825 5.0 -.- 4.1 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.01.24 21:32:34 38.4198 39.0528 5.0 -.- 4.2 4.1 GOZELI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.24 21:24:41 38.1658 38.8065 13.0 -.- 3.9 -.- GOKCELI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.01.24 21:17:57 38.3320 38.8667 5.4 -.- 3.6 -.- AKCA-KALE (MALATYA) İlksel

2020.01.24 21:15:34 38.4878 39.0290 9.0 -.- 3.3 -.- GUNACTI-(ELAZIG) İlksel

2020.01.24 21:13:55 38.2700 39.0075 7.5 -.- 3.4 -.- GUMUSSU-DOGANYOL (MALATYA) İlksel

2020.01.24 21:12:20 38.3327 39.2232 6.3 -.- 3.3 -.- HACILAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.24 21:08:05 38.3998 39.2075 4.6 -.- 4.5 -.- DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG) REVIZE01 (2020.01.24 21:08:04)

2020.01.24 20:55:13 38.4980 39.1210 4.8 -.- 6.6 6.5 MOLLAALI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.24 20:40:54 39.0185 27.8417 8.6 -.- 3.2 3.3 GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.24 20:26:55 38.9992 27.8903 10.5 -.- 2.2 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.24 20:25:46 39.0190 27.8862 10.8 -.- 2.9 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) REVIZE01 (2020.01.24 20:25:46)

2020.01.24 19:22:14 39.0552 27.8532 5.2 -.- 1.4 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.24 19:20:55 38.9927 27.8923 16.7 -.- 1.5 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.24 19:18:28 39.0868 27.8380 12.4 -.- 1.6 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.24 19:17:27 39.0132 27.8937 12.8 -.- 1.9 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.24 19:15:16 38.9733 27.8738 14.0 -.- 1.7 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.24 19:14:48 38.9797 27.8853 14.3 -.- 1.8 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.24 19:01:54 39.0612 27.8397 12.4 -.- 3.2 3.0 MUSALAR-AKHISAR (MANISA) REVIZE01 (2020.01.24 19:01:54)

2020.01.24 18:51:55 39.0442 27.8837 7.2 -.- 1.2 -.- ZEYTINLIBAG-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.24 18:50:29 38.9920 27.8587 3.3 -.- 1.4 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.24 18:46:10 39.0485 27.8655 3.8 -.- 1.0 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.24 18:43:55 39.0317 27.8798 5.0 -.- 0.9 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.24 18:43:01 39.0783 27.8845 5.1 -.- 1.5 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.24 18:40:06 39.0255 27.8370 13.4 -.- 1.4 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.24 18:38:51 39.0437 27.8043 5.0 -.- 1.8 -.- TUTENLI-AKHISAR (MANISA) İlksel