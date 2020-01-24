Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 24.01.2020 22:21
  • Son Güncelleme: 24.01.2020 22:21

Son dakika: İletişim Başkanı 'ndan 'daki e ilişkin açıklama

Başkanı , 'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki in ardından hesabından açıklamalarda bulundu. Altun, "Elazığ'da gerçekleşen deprem sonrası basın mensuplarımız ve kuruluşlarımızın teyit edilmeyen görüntüleri paylaşmaması ve kamuoyunu infiale sevk edici paylaşımlardan uzak durması önemlidir." dedi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan 'deprem' açıklaması

Başkanı , 'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki in ardından hesabından açıklamalarda bulundu.

İşte Altun'un açıklamalarından satırbaşları;

Elazığ'da gerçekleşen deprem sonrası basın mensuplarımız ve kuruluşlarımızın teyit edilmeyen görüntüleri paylaşmaması ve kamuoyunu infiale sevk edici paylaşımlardan uzak durması önemlidir.

Bu süreçte deprem bölgesinde görev yapan mülki, idari amirler başta olmak üzere görevli kişilerin medya mensuplarımızca meşgul edilmemesi ve 'ın acil durum bilgilendirmelerinin dikkate alınması önemle rica olunur.

Telefon vb. tüm iletişim araçlarının deprem bölgesi başta olmak üzere meşgul edilmemesi de afet yönetiminde herkesin yerine getirmesi gereken sorumluluklardan biridir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tüm kurum ve kuruluşlarıyla bölgemizde gerekli tüm tedbirleri almakta, vatandaşlarımızın can güvenliği için her türlü adımı atmaktadır. Allah milletimizin yar ve yardımcısı olsun.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'ndan Elazığ'daki depreme ilişkin açıklama
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri