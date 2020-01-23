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  • Son Güncelleme: 23.01.2020 16:46

Başkanı 'tan ’nun 'dokunulmazlık' açıklamasına cevap

Başkanı , Gelecek Partisi Genel Başkanı 'nun "2018 yılında Milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasıyla ilgili" açıklamalarına ilişkin, "Kendi dokunulmazlığımı kaldırmadan Başbakan olarak Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına izin vermedim. Benim de kalktı dokunulmazlığım o anda" sözleri ile ilgili "O dönem toplamda 154 milletvekilinin dosyası vardı. Bunlardan 29'u AK Partili milletvekillerine aitti. 29 milletvekili arasında ona ait olan bir dosya yoktu" dedi.

Davutoğlu’nun 'dokunulmazlık' açıklamasına cevap

Başkanı , Meclis'e gelişinde gazetecilerin "Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun dokunulmazlık dosyalarının kaldırılmasına ilişkin bazı eleştirileri oldu. Bu eleştirileri nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine, siyasi polemiklere girmediğini söyledi.

Sadece bilgilendirme yapmak istediğini belirten Şentop, o dönem hem Komisyonu başkanı hem de dokunulmazlık dosyalarının geldiği Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden müteşekkil karma komisyon başkanı olduğuna işaret etti.

Mustafa Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

DOKUNULMAZLIKLARI KALKSIN DİYE BİR MEYDAN OKUMUŞLARDI
"O dönemdeki tartışmalar hatırlanırsa, terör olayları ile ilgili dosyalar bakımından çok ciddi bir kamuoyu baskısı vardı dokunulmazlıkların kalkması yönünde. Bu tartışılıyordu ve o sırada bazı lerin genel başkanları, milletvekilleri de... Sadece belli milletvekillerinin, belli siyasi parti milletvekillerinin veya belli dosyaların değil de dokunulmazlık dosyası olan bütün milletvekillerinin dokunulmazlığı kalksın diye bir meydan okumuşlardı.

Bu meydan okumaya ilk cevabı Cumhurbaşkanımız vermişti. Demişti ki, 'Bizim için sorun yok. Biz bütün milletvekillerinin AK Parti'liler dahil dokunulmazlıklarını kaldırabiliriz.' Sonra süreç bunun üzerinden yürüdü. Tabii sadece komisyonda olan dosyalar değil Adalet Bakanlığında olan, Başbakanlıkta olan, Milletvekili Hizmetleri Başkanlığında olan, yani sürecin içinde olan dosyaların tamamıyla ilgili bir prosedür geliştirdik. Formül benim formülümdü. Bunların toplu olarak kaldırılmasına yönelik Anayasa'ya bir ek madde eklenmesine dair değişiklik teklifiydi. Sürecin tamamı hakkında da detaylı bilgi sahibiyim.

AK PARTİ'Lİ 29 MİLLETVEKİLİ ARASINDA ONA AİT BİR DOSYA YOKTU
Sanıyorum 809 dosya vardı. Toplamda 154 dosyası olan milletvekili vardı. Bunlardan 29'u AK Parti milletvekiliydi. Bahsettiğiniz kişinin bir dokunulmazlık dosyası yok idi. Yani dokunulmazlığın kaldırılması, sadece hakkında soruşturma ve kovuşturma yürütülen, dolayısıyla bir dosyası Meclise intikal eden milletvekilleri bakımından söz konusu. 550 milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılmadı. Dokunulmazlık dosyası olan, soruşturma kovuşturması olan AK Parti'li 29 milletvekili arasında ona ait bir dosya yoktu."

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