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  • Son Güncelleme: 23.01.2020 13:51

Son dakika haberi: 'cü tutuklandı

Son dakika haberi... Fetullahçı Terör Örgütü'nde () sözde "kadim abi, irşatçı" olarak nitelendirilen ve 'de saklandığı hücre evinde yakalalan tutuklandı.

FETÖ'cü Yusuf Bekmezci tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nde () sözde "kadim abi, irşatçı" olarak nitelendirilen ve 'de saklandığı hücre evinde yakalalan , tutuklandı.

OPERASYONUN GEÇMİŞİ
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, 20 Ocak'ta Çiğli ilçesindeki bir lüks siteye yaptıkları operasyonda, örgütte sözde "kadim abi, irşatçı" olarak nitelendirilen FETÖ firarisi Yusuf Bekmezci ile ona bakıcılık ve korumalık yapan sözde örgüt yöneticisi Mehmet Fatih Arslan'ı gözaltına almıştı.

İzmir polisi, aynı operasyonda örgütün bir dönem sözde "Karşıyaka eyalet imamı" olan Akif Sarı'yı da bir başka hücre evinde yakalamıştı.

Şüphelilerin ikamet ve araçlarında, örgüt mensuplarına verilmek üzere ayrı zarflara konulmuş 41 bin 466 dolar ile 66 bin 625 lira ve önemli örgütsel dokümanlar ele geçirilmişti.

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