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  • Son Güncelleme: 23.01.2020 09:08

: Başkan Erdoğan, Başbakanı Trudeau ile görüştü

haberi.... Başkan Erdoğan, Başbakanı Trudeau ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

Başkan Erdoğan, Kanada Başbakanı ile görüştü

Başkan , Başbakanı Justin Trudeau ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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