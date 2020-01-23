Başkan Erdoğan, Kanada Başbakanı ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.
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