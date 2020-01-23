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  • Son Güncelleme: 23.01.2020 14:40

Sahte kimlikle yakalanan elebaşı Gülen'in yeğenine şok!

Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü () elebaşı 'in yeğeni hakkında "örgüte üye olmak" suçundan dava açıldı. Sahte kimlikle yakalanarak tutuklanan şüpheli Zeynep Gülen hakkında düzenlenen iddianamede, 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianamede, Zeynep Gülen'in  "Bu kişilerin soyadını taşımak dışında örgütle bağlantısı olmadığını, yaklaşık 4 yıldır ailesini reddederek tek başına yaşadığını" söylediğine yer verildi.

Teröristbaşı Gülen'in yeğenine şok!

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli 'in Beykoz'da 24 Ekim 2019 günü polisin yaptığı rutin kontrolde "Zeynep Setenay Özcan" adına düzenlenmiş üzerinde kendi fotoğrafının bulunduğu sahte nüfus cüzdanıyla yakalandığı belirtildi. Şüpheli hareketler sergilemesi üzerine kendisini "Neşe Ateş" olarak beyan ettiği belirtilen Gülen'in daha sonra Zeynep Gülen olduğunu itiraf ettiği kaydedildi.

ELEBAŞININ TALİMATIYLA PARA YATIRDI
Şüpheli Zeynep Gülen'in Bankasya hesap hareketlerinin incelemesinde, elebaşı 'in "'ya para yatırın" talimatının ardından 19 Ağustos 2014 tarihinde Bank Asya'da ilk defa hesap açtırarak 75 bin TL yatırdığı vurgulandı. Şüpheli Gülen'in ifadesinde atılı iddiaları kabul etmediği, "Bu kişilerin soyadını taşımak dışında örgütle bağlantısı olmadığını, yaklaşık 4 yıldır ailesini reddederek tek başına yaşadığını, geçmiş dönemde ailesiyle beraber Amerika'ya giderek Fetullah Gülen ile ailecek görüştüklerini, babasının hastalığı yüzünden Bank Asya'ya hesap açtırarak para yatırdığını, ailesiyle görüşmediğini" söylediğine yer verildi.

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK
İddianamede, şüpheli Zeynep Gülen hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Şüpheli Zeynep Gülen, önümüzdeki günlerde İstanbul 'nde hâkim karşısına çıkacak.

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